Он подчеркнул, что Литву и Италию объединяет членство в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, а безопасность каждого из союзников, по его словам - это "признак благосостояния", означающий безопасность и всего Европейского сообщества.

"Мы выражаем солидарность с Литвой, считаем, что только пользуясь солидарностью, мы можем отражать возникающие вызовы. Ни одно государство не может отразить эти вызовы в одиночку, необходимо сотрудничать в ЕС и НАТО", - сказал итальянский президент в четверг в Вильнюсе.

Он также поблагодарил президента Литвы Далю Грибаускайте и литовскую делегацию за вклад в решение миграционных вопросов на саммите ЕС на прошлой неделе. Лидеры ЕС тогда договорились о создании центров контроля, в которых будет выясняться, признать ли прибывших лиц экономическими мигрантами или же беженцами, на саммите также было договорено о помощи Северной Африке с целью сокращения потоков бегущих в Европу африканцев.

"Я бы хотел сердечно поблагодарить Д. Грибаускайте и ее делегацию за то согласие, которое мы ощущали и во время предыдущих встреч: нас объединяет солидарность во всех сферах, нам необходимо и впредь так относиться ко всем возникающим вызовам, все государства ЕС и НАТО должны и впредь пользоваться таким отношением", - сказал С. Маттарелла.

Литовский президент Д. Грибаускайте поблагодарила находящегося с государственным визитом в Литве итальянского лидера "за его личный вклад в дискуссию о будущем Европы, за то, как он его защищает", а также за то, что он "пытается сохранить Италию на том уровне, где она была создательницей ЕС".

По ее словам, на встрече с президентом и его делегацией обсуждались вызовы в областях экономического развития, миграции в Италии и Европе, а также вопросы новой финансовой перспективы ЕС, угроз безопасности и терроризма.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что договариваться по проблемам миграции в Европейском совете было нелегко на фоне изменений в правительстве Италии. Возглавляющий новое правительство популистов в Италии премьер Джузеппе Конте в минувший четверг пригрозил наложить вето на заявление руководства ЕС по вопросу миграции, если другие лидеры не примут меры, которые помогут Италии справиться с потоком мигрантов.

"Остается порадоваться тому, что президент очень успешно решал вопросы коалиции Италии и что у нас есть правительство Италии, которое в лице министра иностранных дел является проевропейским, понимающим свою ответственность, и что Италия остается очень важной страной для благополучия всей Европы", - сказала Д. Грибаускайте.