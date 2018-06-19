Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник приняла президента Ирландии Майкла Хиггинса. BNS представляет три важнейшие темы двусторонних отношений.
Michaelas D. Higginsas, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

1. Brexit.

Ирландия обеспокоена в связи с вероятной границей с входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией после того, как Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза (ЕС). Ирландия хочет, чтобы граница осталась, и хочет заручиться максимальной дипломатической поддержкой.

Президент Литвы Д. Грибаускайте после встречи заявила, что в мирное время люди и страны не должны быть искусственно отделены. Ирландия думает наладить более тесные связи с группой Северных и Балтийских стран - в прошлом году на традиционную встречу в этом формате впервые были приглашены премьеры Ирландии и Голландии. На переговорах о будущем бюджете ЕС Литву и Ирландию объединяет стремление обеспечить себе из казны Сообщества максимальное финансирование сельского хозяйства.

2. Литовские эмигранты.

Официальная статистика показывает, что в Ирландии проживает около 40 тысяч литовцев, однако литовские официальные лица полагают, что реальные цифры вдвое больше. С сентября в некоторых школах Ирландии вводится обучение на литовском языке для школьников 12-16 лет. Ирландский президент на совместной пресс-конференции сказал, что литовцев очень ждут в Ирландии, так как они способствуют росту экономики страны и ее культурному многообразию.

3. Экономика.

Торговый оборот между странами невелик и составляет порядка 200 млн евро в год. Президент Литвы привела Ирландию в качестве примера для подражания в плане роста экономики и возвращения иммигрантов. Подсчеты показывают, что ирландские предприятия в Литве создали около 2 тысяч рабочих мест. Дипломаты усматривают возможности увеличить объемы экспорта литовских продуктов питания, строительных материалов, улучшить сотрудничество в областях наук о жизни и финансовых технологий.

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