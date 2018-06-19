Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Ирландии Майкл Хиггинс говорит, что литовцев очень ждут в его стране.
Lithuanian community in Ireland
© Organizatorių nuotr.

"Литовцев очень ждут в Ирландии. Эта диаспора вносит очень положительный вклад не только в экономическом, но и в культурном отношении", - сказал журналистам ирландский президент.

Официальная статистика показывает, что в Ирландии проживает около 40 тысяч литовцев, однако литовские официальные лица полагают, что реальная цифра вдвое больше.

С сентября в некоторых школах Ирландии вводится обучение на литовском языке для школьников 12-16 лет.

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