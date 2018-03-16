Иностранным инвесторам в Литве несколько мешает бюрократия, однако в целом условия для них хорошие, заявила президент страны Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Нужны карточки, электронная подпись, слишком много бумаг нужно носить с собой, чтобы доказать, что ты на самом деле являешься инвестором", - сказала журналистам Д. Грибаускайте, встретившаяся в пятницу в Вильнюсе с проживающими в Литве иностранцами.

Глава государства сказала, что общая картина для инвестирующих в Литве иностранцев "позитивная и хорошая, каких-то серьезных изменений не нужно, но бюрократические ограничения есть".

"Но это уже мелочи - общая картина позитивная, следовало бы меньше плакаться, и больше работать в Литве, ценить Литву", - добавила она.

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