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В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа и спикер сейма Викторас Пранцкетис отправляются в Освенцим (Аушвиц), где оккупировавшие Польшу нацисты создали концентрационный лагерь смерти.
Viktoras Pranckietis, Gitanas Nausėda
Viktoras Pranckietis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава государства, избравший почтить таким образом память жертв Холокоста, решил не ехать на мероприятия в Израиле, последовав примеру польского руководителя.

Президент Польши Анджей Дуда отказался от приглашения в Израиль, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличие от президента России Владимира Путина.

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Вместо Г. Науседы в Иерусалим ездил В. Пранцкетис.

На территории оккупированной Польши нацистская Германия основала крупнейший концентрационный лагерь и лагерь смерти в Освенциме. В 1940–1945 годах здесь были убиты около 1,5 млн человек различных национальностей. Оставшиеся в живых узники Лагеря Аушвиц-Биркенау были освобождены 27 января 1945 года.

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Мероприятия Дня памяти жертв Холокоста пройдут и в Литве. По этому случаю Еврейская община Литвы организует мероприятие в своих помещениях, памятные мероприятия состоятся и в местах убийств евреев.

Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 тыс. человек.

ru.DELFI.lt
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