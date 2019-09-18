После встречи президент Науседа сказал, что рад состоявшейся встрече.

"Я рад, что в Литве появилась современная политическая культура, в которой обсуждают работы этого правительства и парламента до выборов. И которые помогут приблизится к тем ожиданиям, которых очень ждут", – сказал президент.

Он заметил, что, несмотря на то, что до парламентских выборов остался всего год, это не повод не делать какие-то работы.

Несмотря на то, что этот срок полномочий подходит к концу, этот год не должен быть вычеркнут, как предвыборный", – сказал президент.

"Наше соглашение, наши представления, связанные с осуществлением государства благосостояния довольно схожи, может где-то различаются тактические элементы. Но и я, и премьер согласны, что надо обратить внимание на тех, кому живется труднее всего", – сказал Науседа.

"Люди, воспитывающие детей, и тут нужна солидарность в обществе, поскольку ни одно социальное средство не может осуществляться без каких-либо расходов. Это ни в коем случае не противоречит борьбе правительства с "тенью" и попытке извлечь из "тени" какие-то доходы, я поддержу идею увеличить распределяемую через бюджет часть ВВП, которая сейчас неоправданно мала", – сказал президент.

"Мы представили предложения, как уменьшить "скотный двор" в Литве, уравнять некоторые тарифы. Мы надеемся продвигаться в этом направлении и дальше", – продолжил он..

Премьер-министр Сквернялис сказал журналистам, что он рад этой встрече.

"Могу лишь подтвердить, что мы слышим, работаем вместе, и будем делать все, чтобы достичь тех целей, которые выдвинуты – это касается и помощи пенсионерам, семьям, которые воспитывают детей, это касается повышения дохода работников, снижения уровня нищеты. Мы слышим, чего ждут, эти решения находятся в бюджете на следующий год. Что касается роста ННМ, средней пенсии, который был выше роста средних зарплат, "детских" денег, будут увеличены самые небольшие пенсии и надбавки к маленьким пенсиям", – делился планами Сквернялис.

"Мы нашли компромисс, общий знаменатель, в той или иной форме, ради всех", – сказал он.

Премьер-министр заметил, что бюджет будут утверждать в середине октября.