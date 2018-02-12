В распространенном президентским ведомством пресс-релизе глава государства пожелала стойкости семьям и близким погибших.
"От имени правительства Литвы выражаю глубокие соболезнования в связи с унесшей много человеческих жизней катастрофой самолета в Московском регионе", - говорится в соболезнованиях премьера С. Сквернялиса. Он пожелал близким погибших стойкости и сплоченности в тяжелый час утраты.
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний "Ан-148", летевший из московского аэропорта Домодедово, разбился в Раменском районе Московской области. На борту самолета находился 71 человек, преимущественно жители Оренбургской области. Представитель губернатора этой области сообщил, что иностранцев в самолете не было. О выживших в авиакатастрофе не сообщается. Очевидцы сообщали спасательным службам, что при падении самолет был в огне.
Российское Министерство транспорта сообщило, что изучает несколько версий авиакатастрофы, включая плохие погодные условия и человеческий фактор. Метеорологи указали, что в этом районе было облачно, ветер не был сильным.
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