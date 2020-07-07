aA
Глава Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис на следующей неделе отправятся в Польшу на торжества по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Г. Науседа встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, обсудит с ним повестку работы Евросоюза, планы инициативы Восточного партнерства, отношения с Россией.

Как сообщил BNS представитель президента по связям с прессой Антанас Бубнялис, в повестке также будет вопрос хода реализации инфраструктурных проектов, отказа от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, и с небезопасных АЭС третьих стран. Руководитель страны отправится в Польшу в следующую среду.

Статьи по теме:
Президент: "Восточному партнерству" нужны куда более сильные импульс и энтузиазм  (5)
Премьер Литвы: ЕК должна продемонстрировать лидерство в вопросе энергии с БелАЭС  (10)

Премьер отправится в Польшу на день раньше, во вторник, когда намечена его встреча с польским премьером Матеушем Моравецким. Глава правительства позднее примет участие в торжествах по случаю годовщины Грюнвальдской битвы, сообщил BNS его представитель по связям с общественностью Томас Бержинскас.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы.

В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы

В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной...

Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго (21)

6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на...

Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 (8)

Литва планирует приобретение антивирусного препарата...

Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (29)

Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...

Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники (56)

Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с...

|Maža didelių žinių kaina