"Грубейшие нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлане Алексиевич, лауреату Нобелевской премии, грозит арест. Другие члены президиума Координационного совета задерживаются и депортируются. Международная общественность не может молчать!", – написал президент Литвы в "Твиттере".

На ситуацию отреагировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Неизвестные люди стучатся в двери С. Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, единственного члена Координационного совета, еще оставшегося на свободе. Лучше бы они постучались к собственной совести, пока не поздно", – написал министр в "Твиттере".

С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.

В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси.