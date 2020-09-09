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После сообщений о том, что неизвестные лица пытаются попасть в квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в Минске, президент Литвы Гитанас Науседа призвал международную общественность реагировать. По данным BNS, в среду днем в квартиру писательницы прибыли дипломаты Литвы и некоторых других стран ЕС, чтобы ее защитить.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Грубейшие нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлане Алексиевич, лауреату Нобелевской премии, грозит арест. Другие члены президиума Координационного совета задерживаются и депортируются. Международная общественность не может молчать!", – написал президент Литвы в "Твиттере".

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На ситуацию отреагировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Неизвестные люди стучатся в двери С. Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, единственного члена Координационного совета, еще оставшегося на свободе. Лучше бы они постучались к собственной совести, пока не поздно", – написал министр в "Твиттере".

С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.

В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси.

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