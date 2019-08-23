Грузия хотела бы начать переговоры с Европейским союзом (ЕС) о преемственности права Сообщества ещё до того, как она получит статус кандидата, заявила в четверг президент этой страны Саломе Зурабишвили.
Salomė Zurabišvili
© AP / Scanpix

Выступая на международной конференции в Вильнюсе, грузинский лидер признала, что ЕС, который в настоящее время занимается своими внутренними проблемами, заблокировал прямой путь к расширению, поэтому необходимо искать новые варианты.

Как правило, страны, претендующие на членство в ЕС, в течение нескольких лет ведут переговоры о правопреемстве права ЕС в более чем 30 переговорных разделах - от сельского хозяйства и защиты окружающей среды до свободного передвижения работников.

Статьи по теме:
Грузинский телеканал уволил обматерившего Путина журналиста  (24)
В Литве набирает популярность название "Сакартвело", но "Грузия" всё же доминирует  (31)

С.Зурабишвили заявила, что Грузия уже готова вести переговоры по вопросам культуры, образования, транспорта и некоторым экономическим вопросам, даже если это и не позволит ей стать полноправным членом.

"Другой альтернативы нет, но, поскольку прямой путь к расширению ЕС, по-видимому, временно заблокирован, а Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовыми к инновационным подходам и смелым шагам", - сказала президент Грузии на конференции под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в Вильнюсе.

"Мы должны стучаться в каждую дверь, мы должны пробовать всё, включая то, чего нет в учебниках, например, начать переговоры по разделам, не имея официального статуса. Не пытаться обеспечить статус, но достичь того, что реально в Европе", - сказала Зурабишвили.

"Во всех областях, где мы уже подготовлены - это культура, образование, социальная сфера, транспорт, некоторые сферы экономики - обеспечить всё, кроме институтов", - сказала она.

"На данный момент это означает всё, кроме права решать, право голосовать, права быть частью в подготовке политических решений в Европейском союзе", - добавила президент Грузии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в четверг, что Литва поддерживает "усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС".

Статьи по теме:

Сотрудники КГБ Южной Осетии задержали восемь грузинских граждан

МИД Грузии выразил решительный протест России в...

Глава комитета Сейма: участие Розовой в православном форуме не угрожало безопасности Литвы (22)

Председатель комитета Сейма по национальной...

Грузия призывает Cейм Литвы прекратить связи с межпарламентским форумом православия (44)

Грузинский парламент призвал Сейм Литвы прекратить...

Почему растет поток туристов из Литвы: "Приехать в Грузию один раз – не значит ничего" Специально для DELFI (261)

Туристической отрасли Грузии этим летом, после...

Политика

Ландсбергис об угрозе Островецкой АЭС: война уже идет (30)

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что...

Президент Грузии в Вильнюсе предложила обходной путь в ЕС - переговоры без статуса (5)

Грузия хотела бы начать переговоры с Европейским...

Роджер Мурхаус Adolfas Hitleris, Josifas Stalinas. TopFoto/Scanpix Signing of the Molotov-Ribbentrop Pact Viačeslavas Molotovas (kairėje) ir Adolfas Hitleris (dešinėje) Joachimas von Ribbentropas (kairėje) ir Adolfas Hitleris Operacijos „Barbarossa“ pradžia. Vokiečių karo mašina pajuda į Rytus.

Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (164)

80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...

ЕС выступает против безусловного возвращения России в группу стран G7 (13)

Европейский союз выступает против безусловного...

СМИ: Карбаускис поддерживает идею выражения недоверия Пранцкетису из-за Розовой (2)

Лидер правящего "Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ)...

TOP новостей

Роджер Мурхаус Adolfas Hitleris, Josifas Stalinas. TopFoto/Scanpix Signing of the Molotov-Ribbentrop Pact Viačeslavas Molotovas (kairėje) ir Adolfas Hitleris (dešinėje) Joachimas von Ribbentropas (kairėje) ir Adolfas Hitleris Operacijos „Barbarossa“ pradžia. Vokiečių karo mašina pajuda į Rytus.

Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (164)

80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...

30 лет Балтийскому пути: экономист показал, что Литва опередила другие постсоветские страны (89)

Страны Балтии - единственные страны бывшего...

Ландсбергис об угрозе Островецкой АЭС: война уже идет (30)

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что...

В Вильнюсе – слишком дорого: жители ездят в парикмахерскую за сто километров (14)

Жители Вильнюса , не жалея времени на дорогу, ездят за...

Zino Kazėno nuotr. Baltijos kelias

Историк Чесловас Лауринавичюс: смысл Балтийского пути был ясен любому человеку доброй воли (20)

23 августа 2019 г. отмечается тридцатилетие Балтийского...