Президент Греции в связи с пожарами откладывает визит в Литву

"В связи с пожаром, унесшим жизни многих людей, президент откладывает свой визит в Литву, который должен был начаться в следующий понедельник. Будет найдена новая дата", - сообщил во вторник BNS посол Литвы в Греции Роландас Качинкас.
По его словам, посольство не располагает информацией о пострадавших в пожарах гражданах Литвы.
Сейчас посол рекомендовал находящимся в Греции литовцам избегать лестных местностей, следить за сообщения местных служб, информация также постоянно обновляется страничке посольства литовского посольства в Греции в Фейсбуке.
"Вокруг Афин ситуация уже под контролем, сложнее всего было ночью и под утро. Сейчас нет опасности для литовцев, находящихся Афинах", - сказал посол.
Дипломат отметил, что по последним данным в Греции в пожарах погибли 54 человека, еще много пропавших.
В последние дни лесные пожары бушуют и на Севере Европы. Литва в помощь борющимся с пожарами в Латвии и Швеции направила по одному вертолету с пожарным оборудованием.
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