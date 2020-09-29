7 важнейших цитат из его совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой:

Уважение к прогрессу, достигнутому Литвой. "Последний официальный визит президента Франции в двухстороннем формате состоялся и июле 2001 года с Жаком Шираком – 19 лет назад. Это было на самом деле очень давно, но это время позволяет мне сказать о том, какой путь прошла Литва. Ваши ожидания свободы, мира, безопасности, социально-экономического благополучия стали реальностью. Литва вступила в ЕС и НАТО, присоединилась к Шенгенской зоне и зоне евро, пережила прекрасный прогресс экономической конвергенции".

Контекст COVID-19. "Благодарю за теплый прием в такой сложный период. Волна COVID-19 вновь растет, но мы живем с этим вирусом и пытаемся найти решения там, где вирус усиливается (...) Я прибыл, господин президент, с такой делегацией, какая была возможна в нынешнем кризисе. Со мной несколько министров, а также делегация членов парламента, несколько друзей вашей страны, моя семья – это свидетельствует о том, насколько важны для нас отношения Франции и Литвы, насколько нам важно общаться в двухстороннем формате".

Прозрачный диалог с Россией. "Я знаю, что эта страна пережила очень глубокие раны. (...) Вы в XX веке, возможно, чувствовали себя оставленными на волю судьбы и после Второй мировой войны это время для вас слишком затянулось. Я знаю, что это значит для вас, если говорить о стратегическом диалоге с Россией (...) Этот диалог, который мы создаем, мы делаем это из уважения к своим европейским партнерам, и это всегда происходит прозрачно. Я думаю, что мы можем создать XXI век, в котором будут разрешены многие конфликты, связанные с нашим соседством".

Давление на Россию по поводу А. Навального. "Это попытка убить - агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений и тогда должны быть приняты решения (...) Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои результаты. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами. Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение".

Посредничество в Беларуси. "Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед (...) Сегодня нашим приоритетом является осуждение и санкции. Чего нужно избегать, так это геополитизации конфликта. Нужно, чтобы этот переход был мирным, чтобы в нем не участвовали другие страны".

Поддержка С. Тихановской. "Она очень смело поступила и с точки зрения личной, и с точки зрения семейной позиции. Поэтому я бы хотел поблагодарить ее за смелость, и всех людей, которые мобилизовались в Беларуси (...) Наш подход очень ясный с самого начала – мы не признаем Александра Лукашенко президентом Беларуси".

Стремление защитить выборы от внешнего вмешательства. "Мы приняли совместную декларацию Франции, Литвы и Латвии о защите демократии. Этой декларацией мы стремимся укрепить европейские механизмы в борьбе с кибернетическими атаками и формами манипулирования информацией (...) Мы взяли обязательства по этому вопросу и это для нас очень важно".