"Мы должны инвестировать эти деньги в последствия (пандемии) вируса COVID-19 для нашей экономики, но было бы огромной ошибкой, если бы мы все потратили на "припудривание сегодняшнего фасада нашей экономики". Так что в этом смысле я воспринимаю этот документ, вместе с многолетней финансовой перспективой, как прекрасный повод для Литвы сделать качественный рывок в течение ближайших нескольких лет, и все предпосылки для этого имеются", - сказал Г. Науседа журналистам в четверг.
"Эти направления, на мой взгляд - "озеленение", дигитализация экономики и вообще создание более высокой добавленной стоимости, чтобы у наших людей доходы были выше и чтобы они могли наслаждаться жизнью", - сказал он.
Говоря о новой финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы, глава государства заверил, что переговоры продолжаются и на них ищут оптимальный вариант и для Литвы, для всего Сообщества.
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