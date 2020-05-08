"Если говорить об энергетике, то Эстония не закупает электроэнергию у России ни через одну из наших девяти перемычек с Россией. Эстония закупает электроэнергию на (бирже -BNS) Nord Pool. Мы знаем, что на Nord Pool есть российская электроэнергия, основная часть которой на рынок Nord Pool поступает через Финляндию, а другая часть – через саму Литву", – сказала в интервью BNS эстонский президент.

Она подчеркнула, что после того, как Балтийские страны отключатся от постсоветской системы БРЭЛЛ и синхронизируют свои линии электропередачи с Западной Европой, государства Балтии перестанут получать электроэнергию из России.

К. Кальюлайд акцентирует, что Эстония поддерживает инициативы Еврокомиссии по налогообложению импорта электроэнергии из третьих стран, чтобы защитить общий рынок от демпинга.

"Сейчас, когда мы отключимся от сети БРЭЛЛ, от российской электросети, и подключимся к сети Центральной Европы, никто не будет инвестировать в перемычки постоянного напряжения, необходимые для дальнейшей закупки электроэнергии у России. Этого не будет ни в Эстонии, ни в Латвии, и, конечно в Литве, поскольку для этого просто нет никаких экономических причин", – заявила президент Эстонии на видео-конференции с BNS из Таллина.

"Поэтому, решив, что мы переходим к электросети Центральной Европы, мы автоматически принимаем решение о том, что три Балтийские страны напрямую не будут закупать электроэнергию с российского рынка. Это решение долгосрочное. С технической точки зрения мы движемся вперед, реализуя этот проект", – сказала она.

"Если говорить о российской электроэнергии, которая поставляется через Nord Pool, то (председатель Еврокомиссии - BNS) Урсула фон дер Ляйен очень ясно заявила: на европейском энергетическом рынке не должно быть демпинга, не учитывающего CO2. Она совершенно четко сказала, что при импорте электроэнергии цена CO2 должна добавляться при пересечении границы, поскольку в противном случае мы не сможем обеспечить благоприятные условия для производства и потребления электроэнергии", – сказала К. Кальюлайд.

"И когда это случится, не останется никаких проблем по поводу российского демпинга на нашем европейском энергорынке. Я считаю, что всего этого мы сможем добиться коллективно как Евросоюз. Однако сама Эстония напрямую не закупает и не планирует закупать у России", – сказала президент.

Импорт электроэнергии из России является важным вопросом в устремлении Литвы блокировать импорт в страны Балтии электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

На этой неделе премьер Литвы Саулюс Сквернялис вновь призвал руководителей Латвии и Эстонии подписать политическую декларацию об ограничении небезопасной и нечистой электроэнергии. Он предложил до конца мая утвердить политическую декларацию вместе с методикой импорта из третьих стран.

Латвия пока отказывается подписать декларацию. Правительство этой страны решило, что когда Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, она по техническим и экономическим причинам перейдет на торговлю электроэнергией с Россией. Это может открыть доступ электроэнергии с БелАЭС в Балтийские страны через российский рынок.