Глава государства предложил снизить тариф подоходного налога (ПН) с физических лиц с 20% до 15%, однако представители правительства говорили, что они склонны повысить не облагающийся налогами уровень доходов.

В обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt Г. Науседа сказал, что оба изменения можно применить вместе, а президентский офис готов внести уточнения в свое предложение.

"Можно применить их вместе, скомбинировать, то есть одновременно повысить не облагающийся налогами уровень доходов и снизить ПН", - сказал президент.

В СМИ недавно были обнародованы подсчеты Министерства финансов, что снижение ПН окажется выгоднее для жителей с самыми высокими доходами.

Г. Науседа сказал, что эти замечания будут приняты во внимание, чтобы максимальную выгоду получали те, кто зарабатывает меньше, однако от подробных комментариев отказался.

Президент сказал, что поддерживает идею правящих о единовременных выплатах в размере 200 евро социально уязвимым группам, так как это поможет повысить внутренний спрос.