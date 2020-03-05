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Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что доверяет Департаменту госбезопасности (ДГБ) и его руководителю Дарюсу Яунишкису, а события последних дней, связанные с ДГБ, оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб.
Президент доверяет главе ДГБ и призывает не политизировать спецслужбы
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Президент доверяет ДГБ и его руководителю, а попытки вызвать недоверие в обществе к этой службе оценивает как безответственное поведение, вредящее государственной безопасности", – сказал BNS старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас.

Советник обращает внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.

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По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов.

"По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться", – сказал BNS А. Забараускас.

"События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании", – сказал он.

"По мнению президента, безответственное распространение информации, вводящая в заблуждение общественность интерпретация фактов должны трактоваться как попытки дискредитировать важнейшие ведомства государства, наносящие ему вред", – сказал А. Забараускас.

Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента.

Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса 2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor.

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