"Могу подтвердить, что в пятницу планируется встреча с кандидатом в министры", – сообщил BNS в среду пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.

О планирующейся встрече упомянул после правительственного заседания в среду и премьер Саулюс Сквернялис, который выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса.

"В пятницу, насколько я знаю, состоится такая встреча, предварительно, насколько меня информировали, очевидно, что в эти две недели, с учетом напряженной повестки работы президента, не нашлось времени встретится с кандидатом в министры", – сказал премьер журналистам.

"Но я надеюсь, что в пятницу эта встреча состоится", – сказал глава правительства.

Премьер выдвинул кандидатуру своего советника по экономическим вопросам две недели назад. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта.