"Бюджет точно будет дефицитным, и в этом виновата уже не тринадцатая пенсия, а просто экономическая ситуация. Сегодня у большинства государств гораздо больший дефицит бюджета. Так что, при спаде экономики, вряд ли нам удастся избежать дефицита бюджета", – сказал Г. Науседа журналистам в Таураге во вторник.
"Важно, чтобы он был стабильным, и чтобы после этого из года в год сокращался, пока мы вновь не вернемся в норму", – добавил глава государства.
На минувшей неделе советник президента Симонас Крепшта сказал, что дефицит бюджета в следующем году должен составить 5-6%. Он утверждает, что во время кризиса дефицит бюджета оправдан стремлением амортизировать экономику и сохранить рабочие места.
Между тем, министр финансов Вилюс Шапока сказал, что дефицит бюджета следующего года будет "в пределах здравого смысла", а в 2022 году не превысит 3% от ВВП.
Правительство рассмотрит проект бюджета 2021 года в среду, а до 17 октября он должен быть представлен Сейму. Бюджет будет принимать Сейм уже нового созыва.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
История успеха во время пандемии: в компаниях росло количество работников, планируется расширение (35)
По данным Startup Lithuania , в Литве доходы стартапов в первые...
В фейсбуке распространяют фотографию животного с тату: такие действия известного мастера считают трудно объяснимыми
В фейсбуке распространяют фотографию животного с тату,...
Президент поздравил победителей первого тура выборов: возможна как левая, так и правая правящая коалиция (14)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что в...
Глава МИД Литвы: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям Лукашенко (130)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что...
После заявлений о сплочении левых сил социал-демократ сказал все, что думает о "крестьянах" (3)
После того как лидер социал-демократов Гинтаутас...