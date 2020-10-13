"Бюджет точно будет дефицитным, и в этом виновата уже не тринадцатая пенсия, а просто экономическая ситуация. Сегодня у большинства государств гораздо больший дефицит бюджета. Так что, при спаде экономики, вряд ли нам удастся избежать дефицита бюджета", – сказал Г. Науседа журналистам в Таураге во вторник.

"Важно, чтобы он был стабильным, и чтобы после этого из года в год сокращался, пока мы вновь не вернемся в норму", – добавил глава государства.

На минувшей неделе советник президента Симонас Крепшта сказал, что дефицит бюджета в следующем году должен составить 5-6%. Он утверждает, что во время кризиса дефицит бюджета оправдан стремлением амортизировать экономику и сохранить рабочие места.

Между тем, министр финансов Вилюс Шапока сказал, что дефицит бюджета следующего года будет "в пределах здравого смысла", а в 2022 году не превысит 3% от ВВП.

Правительство рассмотрит проект бюджета 2021 года в среду, а до 17 октября он должен быть представлен Сейму. Бюджет будет принимать Сейм уже нового созыва.