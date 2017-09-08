В пятницу после встречи с руководством парламента глава государства подчеркнула, что на этот раз удалось изыскать средства на обе области, и назвала это достижением Литвы.
"Этот бюджет особенно важен, в первую очередь потому, что он очень чётко социально ориентирован. На социальные нужды выделяется порядка 4 млрд евро, почти на полмиллиона больше - на проблему социального отчуждения", - отметила на пресс-конференции по окончании встречи с руководством Сейма глава государства.
"Я рада, что этот бюджет отражает и наш самый большой дефицит - государственную безопасность, не только социальную, но и военную. Это исторический бюджет в том смысле, что Литва в 2018 г. впервые выделит 2% своих расходов на оборону и, наверное, это не предел", - отметила Д.Грибаускайте.
Глава государства с руководством парламента дважды в год собирается для обсуждения представляемых законопроектов - начиная с весенней, и заканчивая осенней сессией.
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