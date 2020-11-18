"На поле боя книг не читают и на поле боя отношения не выясняют - или нужно справляться с кризисом, или таким людям не место на передовых фронта", - заявил претендент на пост министра здравоохранения.

А. Дулькис утверждает, что его гражданский долг - принять участие в мерах по разрешению коронавирусного кризиса, а также у него есть опыт работы в кризисе, и в общем - решения проблем.

За 20 лет работы в госсекторе он "видел много разных проблем, пришлось управлять разными процессами".

Он добавил, что проблемы системы здравоохранения известны, поэтому он планирует исправлять их причины, а не последствия.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните в среду объявила, что хотела бы видеть на посту министра здравоохранения А. Дулкиса.

И. Шимоните подчеркнула, что она сама пока не утверждена, поэтому предложение кандидатур не является пока официальным.

А. Дулкис также заявил, что, если его назначат министром, то он хотел бы обсудить работу с теперешним министром - Аурелиюсом Веригой.

А. Верига в среду раскритиковал кандидатуру А. Дулкиса и заявил, что это подходящий кандидат, но не сейчас - во время кризиса.

Такую критику А. Дулкис оценил осторожно и добавил, что Г. Науседа и И. Шимоните найдут решение и достигнут договоренности по поводу министра здравоохранения.

Бывший госконтролер А. Дулькис сообщил, что предложение стать министром он получил после первого тура парламентских выборов.

Он заявил, что не принадлежит ни к какой политической партии, но это не должно стать препятствием к завоеванию доверия в Сейме. Он не общался с фракцией, а получил приглашение лично от будущего премьера и ее личное доверие.