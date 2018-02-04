Представитель по связям с общественностью фракции Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) в Сейме Литвы Виргиния Вервечкайте покидате свой пост, временно ее заменит координатор по вопросам коммуникации фракции Лютаурас Улявичюс.
Virginija Vervečkaitė
© Asmeninio arch. nuotr.

Староста фракции Рамунас Карбаускис "сожалея по поводу решения, высоко ценит искреннюю работу пресс-секретаря в период сложных перемен" и "желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении СКЗЛ.

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