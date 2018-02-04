Староста фракции Рамунас Карбаускис "сожалея по поводу решения, высоко ценит искреннюю работу пресс-секретаря в период сложных перемен" и "желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении СКЗЛ.
Пресс-секретарь "крестьян" в Сейме покидает свой пост (1)
Представитель по связям с общественностью фракции...
На приграничные проекты Литвы и России ЕС выделит 17 млн. евро (23)
Европейский союз продолжает сотрудничество с Россией...
Европарламентарий Ауштрявичюс: Диалог с режимом Лукашенко должен быть прекращен (297)
Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс на...
Администрация президента Литвы: правительство должно заняться реализаций законов о правах ребенка (14)
Правительству не хватает способностей для реализации...
Эксперт: действия России могут быть направлены против Северной или Восточной Европы (192)
Страны Балтии – привлекательная мишень для России ,...
TOP новостей
#MeToo: сценограф обвинила в сексуальном домогательстве режиссера Вайткуса (40)
Скандал, связанный с сексуальными домогательствами в...
Историк Бумблаускас выделил три особенных периода в истории Литвы (132)
Когда летом 1988 года кто-то осторожно начал поднимать...
Европарламентарий: Диалог с режимом Лукашенко должен быть прекращен (297)
Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс на...
На приграничные проекты Литвы и России ЕС выделит 17 млн. евро (23)
Европейский союз продолжает сотрудничество с Россией...
Соседи: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое (21)
Большинство жителей Латвии считают, что в государстве...