Премьеры: странам Балтии следует ускорить проведение в жизнь Rail Baltica

"Шла речь о Rail Baltica, что нам нужно делать все для ускорения реализации, потому что мы отстаем, проект окончательно не готов, и нам следует очень серьезно говорить с Еврокомиссией (ЕК), с железнодорожными компаниями, между собой. Эстонский премьер (Юри Ратас – BNS) сказал, что нужно максимально ускорить", – сказал в пятницу BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, также важно, чтобы финансирование проекта Евросоюзом (ЕС) осталось без изменений.

"Ну и нужно добиваться, чтобы обязательства ЕС в новой финансовой перспективе остались такими же, какие они сейчас, и чтобы сохранился этот уровень софинансирования ...) Сейчас 80% (составляет финансирование – ред.) Европы и и 20% – национальное. Мы хотели бы сохранить такой же уровень", – сказал Д. Матулёнис.

В финансовой перспективе 2014-2020 годов ЕС предоставляет проекту Rail Baltica финансирование в размере 85%.

Общая стоимость проекта составляет примерно 5,788 млрд евро, а только в Литве – примерно 2,474 млрд евро.