"Мы можем порадоваться тому, что мы, три балтийских государства, успешно взяли под контроль первую волну вируса COVID-19 и первыми в Евросоюзе открываем границы для наших граждан. Однако мы и далее будем оставаться бдительными и ответственно охранять пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Давайте будем в безопасности вместе", – заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в видео-обращении, распространенном в пятницу.

Как отметил латвийский премьер Кришьянис Кариньш, "это очень важный день, поскольку мы, три балтийских государства, возвращаемся в общее пространство, вновь разрешая свободное передвижение людей между тремя балтийскими государствами".

"Это произошло благодаря прекрасному сотрудничеству наших людей и правительств", – сказал он.

По словам главы эстонского правительства Юри Ратаса, обуздав распространение коронавируса, "мы можем сделать следующий шаг в направлении нашей обычной жизни".

"Мы можем воспользоваться этим случаем, давайте будем здоровыми вместе!", – сказал Ратас.

Жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства, и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.

Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.

С понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.