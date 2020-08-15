Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента

Совместное заявление премьеры подготовили вчера после встречи в Тарту.
В заявлении выражены серьезные опасения из-за насильственного подавления мирных протестов и политических репрессий властей после выборов президента Белоруссии, которые не были ни свободными, ни честными.
Премьер-министры призвали белорусские власти отказаться от насилия по отношению к мирным демонстрантам, освободить всех политзаключенных и задержанных во время протестов.
Также главы правительств призвали ЕС найти возможности применения ограничительных мер против должностных лиц, ответственных за насилие. Важно также, чтобы ЕС нашел способы поддержать гражданское общество Белоруссии.
Вчера около полуночи в Минске и других городах Белоруссии закончились протесты, которые продолжались шесть дней после президентских выборов. Разгона демонстраций и задержаний в пятницу не было.
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