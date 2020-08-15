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Премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Эстонии Юри Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис в совместном заявлении призвали Белоруссию прозрачным и честным способом организовать повторные выборы президента с участием международных наблюдателей, сообщает агентство LETA.
Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента
© Itar-Tass / Scanpix

Совместное заявление премьеры подготовили вчера после встречи в Тарту.

В заявлении выражены серьезные опасения из-за насильственного подавления мирных протестов и политических репрессий властей после выборов президента Белоруссии, которые не были ни свободными, ни честными.

Премьер-министры призвали белорусские власти отказаться от насилия по отношению к мирным демонстрантам, освободить всех политзаключенных и задержанных во время протестов.

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Также главы правительств призвали ЕС найти возможности применения ограничительных мер против должностных лиц, ответственных за насилие. Важно также, чтобы ЕС нашел способы поддержать гражданское общество Белоруссии.

Вчера около полуночи в Минске и других городах Белоруссии закончились протесты, которые продолжались шесть дней после президентских выборов. Разгона демонстраций и задержаний в пятницу не было.

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