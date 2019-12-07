"Мы должны сделать все, чтобы этот проект был реализован успешно", – заявил на пресс-конференции в Риге премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

"Решение премьер-министров лично контролировать сам процесс, я полагаю, поможет этому проекту двигаться вперед быстрее", – сказал он.

Глава литовского правительства также сказал, что Rail Baltica не является лишь экономическим проектом.

"Это непосредственно связано с национальной безопасностью наших трех государств. Возникнет возможность обладать инфраструктурой, по которой на случай кризиса будет возможно передислоцировать силы НАТО в Балтийских государствах", – сказал С. Сквернялис.

Продолжать реализацию проекта Rail Baltica,, уделяя ему приоритетное внимание в регионе, в пятницу в Риге договорились и министры путей сообщения и транспорта Латвии, Литвы и Эстонии.

Должностные лица стран Балтии готовы продолжать переговоры с ведомствами Евросоюза на фоне продолжающихся дискуссии по многолетнему бюджету блока, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации проекта международной железной дороги.

Следующий многолетний бюджет ЕС охватит период с 2021 по 2027 годы, а проект Rail Baltica намечается завершить до конца упомянутого периода.

Расчетная смета проекта достигает 5,8 млрд евро, к сегодняшнему дню ему выделено 800 млн евро.

Rail Baltica с 2026 года соединит Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Ширина этой колеи будет европейского стандарта (1435 мм), по ней будут ездить электропоезда, перевозя пассажиров и грузы. Протяженность железной дороги составит 870 километров.