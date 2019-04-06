"Спасибо за то, что чтите память нашего бывшего президента. Качиньский очень хорошо знал, что нам нужно создавать общую историю невзирая на определенные различия, которые между нами возникают, создавать общее будущее и преодолевать определенные разногласия прошлого", - подчеркнул Моравецкий на открытии мемориальной доски Качиньскому в Мажейкяй в пятницу.

Он отметил, что Мажейкяй - это "живой памятник президенту Качиньскому", а действующая в нем нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva соединяет "экономическое кровообращение стран".

Премьер отметил, что этот пример говорит о "хорошей перспективе" в отношениях стран в плане их стремления к независимости от "ненадежной энергии и ненадежных соседей".

Он заверил, что прозвучавшие в пятницу слова Сквернялиса вселяют многообещающие надежды на экономическое и энергетическое сотрудничество в будущем.

Моравецкий подчеркнул, что особенно важна и идея "твердого прагматизма" Качиньского, включающая в себя и "тяжелое соседство с Россией".

Сквернялис, в свою очередь, сказал, что Качиньского вспоминают в Литве как "мудрого политика и стратега, который прочертил очень тесную связь между Литвой и Польшей". Он акцентировал роль экс-президента Польши, когда в 2006 года компания Orlen покупала НПЗ в Мажейкяй.

"Это было очень мудрое решение. Сегодня мы можем подтвердить: это решение оправдало себя и сегодня является очень важной связующей нитью в наших дружественных межгосударственных отношениях", - сказал Сквернялис.

Он добавил, что рад тому, что нынешние литовско-польские отношения "являются такими, какие создавал, какие представлял себе и хотел видеть президент Качиньский".

Для пресс-релиза Сквернялис назвал сотрудничество с Польшей своим личным приоритетом, а также подтвердил, что об историческом партнерстве свидетельствует множество юбилеев и действий, в том числе чествование братьев Нарутовичей, перезахоронение останков участников восстания 1864 года осенью, содействовать которому намерена и Польша.

Сквернялис поблагодарил польского премьера и за твердую поддержку идеи синхронизации электросетей Балтийских стран через Польшу. Литва также ценит единство позиции в плане недопущения на рынок Евросоюза небезопасной электроэнергии.

Премьеры в пятницу также встретились с польскими военными на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй.

Сквернялис отметил, что "мы поддерживали и будем поддерживать" стремление Польши принять военный контингент США на постоянную дислокацию. Он сказал, что принял приглашение Моравецкого 1 мая в Варшаве принять участие в саммите, приуроченном к 15-летию расширения ЕС.