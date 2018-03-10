"Мы договорились, что должны возобновить деятельность нашей общей комиссии по образованию", - сказал Моравецкий журналистам в Вильнюсе.

По его словам, комиссия могла бы заниматься вопросами литовских школ в Польше и польских школ в Литве.

Представители действующих в Польше литовских школ просят увеличить финансирование, а также призывают власти решить проблемы литовских учебников, поскольку по большинству имеющихся сейчас учебников нельзя преподавать по причине часто меняющихся школьных программ.

Между тем, литовские поляки беспокоятся по поводу количества польских школ в Литве и нехватки польских учебников.

По словам Моравецкого, двухсторонняя комиссия поможет решить эти вопросы.

"Мы сможем обсудить учебники, то, как будут обучать литовскому языку в Польше, и польскому в Литве", - сказал премьер.

Сейчас в Польше действуют три литовские школы, а еще в одной преподавание ведется на литовском и польском языках.

В Литве действуют 50 детских садов и дошкольных групп, 76 общеобразовательных школ, в которых ведется обучение на польском языке либо которые ведут обучение на разных языках в комбинации с польским. Только на польском языке ведется обучение в 51-ой школе.

Литовские политики утверждают, что страна является единственным в мире зарубежным примером, где возможно обучение на польском языке с детского сада до высшей школы.

Обвиняя Литву в положении польского национального меньшинства, Польша в последние пять лет заморозила визиты высшего уровня в Вильнюс.

В последнее время такие визиты возобновились, а находящийся в Вильнюсе премьер Польши сказал, что ценит "открытость" литовского премьера Саулюса Сквернялиса "при обсуждении проблем литовских поляков".

"Нам нужна симметрия", - сказал Моравецкий.

"Мы поддерживали и поддерживаем решение проблем литовцев в Польше уже многие годы, не возникало проблем, но, к сожалению, до последнего времени польские школы в Литве сталкивались с определенными проблемами. Я рад, что это изменилось", - добавил он.