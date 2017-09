"Он публично выразил доверие мне, хвалил за проделанную работу, может, даже и авансом, в надежде изменить позицию, но я еще раз повторил своему начальнику - премьер-министру, что я принял серьезное решение и что мои намерения не меняются. Я твердо определился и намерен оставить портфель министра экономики", - сказал М. Синкявичюс журналистам в правительстве. По его словам, премьер пока не подписал его прошение об отставке. М. Синкявичюс добавил, что не согласится работать до окончания осенней сессии сейма, если ему это будет предложено. "Нужно или работать на полную мощность, или просто не работать. Как в той литовской поговорке: ни отпущен, ни повешен. Сейчас я примерно так себя и чувствую. Столько, сколько нужно премьеру, чтобы найти мне замену, видимо, я соглашусь поработать, но это дело недель, а не до конца сессии", - сказал министр экономики. М. Синкявичюс сказал, что намерен несколько недель отдохнуть, а потом искать новую работу. Политик поделился с BNS, что получил одно предложение по работе, но не конкретизировал его. Совет ЛСДП в минувшие выходные принял решение о выходе из правящей коалиции. После этого решения М. Синкявичюс заявил, что, выполняя волю партии, покинет пост министра экономики, и в понедельник подал в отставку.

