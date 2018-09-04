"Это непонятная, совершенно необоснованная претензия, не имеющая под собой совершенно никаких правовых оснований", - заявил премьер журналистам во вторник.

В понедельник латвийские железные дороги потребовали с находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai 57 млн евро за разобранную десять лет назад железнодорожную ветку в Реньге. Литовская компания считает претензию необоснованной.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис утверждает, что шаг Латвии - это предвыборные политические игры накануне октябрьских выборов. Он выразил сожаление в связи с тем, что Рига не дождалась завершения дела с Еврокомиссией. Литва уже начала восстанавливать ветку в Реньге.

Latvijas dzelzcels просит предоставить информацию о том, когда будет восстановлено движение по ветке в Реньге. Кроме того, выдвигается требование выплатить компенсацию за не полученную прибыль в период, когда ветка не использовалась.

Генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил, что компания согласовала план восстановления ветки и придерживается его, а ветку планируется восстановить до конца этого года.

Ветка в Реньге была разобрана в 2008 году. В прошлом году Еврокомиссия наказала Lietuvos gelezinkeliai штрафом в размере 27,87 млн евро, который компания заплатила в январе этого года, а в декабре прошлого года подала жалобу на ЕК в Общий суд Евросоюза в Люксембурге.