Участники акции протеста держали флаги Палестины и плакаты и осуждали действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, а когда Б. Нетаньяху прибыл в правительство, стали скандировать, что его не ждали в Литве.
"Мы хотим сказать премьер-министру Израиля, что с проводимой им политика уже несколько десятилетий нельзя мириться, и мы хотим спросить власти Литвы, хотим ли мы общаться с такими политическими объектами", - сказала BNS поддерживающая Палестину активистка Габриэле Тярвидите.
"Для нас неприемлема оккупация Палестины, блокада Газы, нарушения прав человека. Я не хотела бы, чтобы армия Литвы пользовалась израильским оружием, которое тестируется на людях", - добавила она.
Когда начинался визит Б. Нетаньяху в Литву, проводимое Израилем расширение еврейских поселений на палестинских землях осудили и должностные лица Брюсселя.
Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Майя Коциянчич заявила, что создание новых поселений мешает миру и перспективе создания Палестинского государства.
Израиль говорит, что критика со стороны ЕС несправедлива, и он надеется, что Балтийские страны помогут ее смягчить.
"Я заинтересован сбалансировать не вполне дружественное отношение ЕС к Израильскому государству, чтобы обеспечить более честные и справедливые отношения с Израильским государством", - сказал премьер журналистам в израильском аэропорту перед отлетом в Литву.
Литва традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе - отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиций с США.
Однако в последнее время литовским дипломатам все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США
В ходе четырехдневного визита Б. Нетаньяху встретится в Литве с премьерами трех Балтийских стран, президентом Далей Грибаускайте и с еврейской диаспорой Литвы.
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