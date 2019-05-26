Голосовавший в воскресенье премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что ждет от нового президента создания "процветающей Литвы", однако собственные политические планы не комментирует.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Было трудно, но я решил. (Надеюсь) как и большинство жителей Литвы, которые выразили свою веру, выбирая кандидатов во втором туре – просто процветающей Литвы", – назвал премьер журналистам свои ожидания.

Сквернялис сказал, что прокомментирует свои планы позднее. Ранее он говорил, что уйдет в отставку, если не выйдет во второй тур президентских выборов.

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"У меня свои планы. Когда будет подходящий момент, я их и прокомментирую", – сказал Сквернялис.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа. По результатам первого тура Сквернилис оказался третьим и не прошел во второй тур.

Одновременно в воскресенье проходят и выборы в Европарламент. В выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

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