"Это сосед, с которым мы должны общаться и разговаривать. Мы должны обеспечить защиту и охрану своих интересов в сотрудничестве и общении", – сказал журналистам в правительстве в среду С. Сквернялис.

Он утверждал, что правительство не меняет фундаментальные установки относительно Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако упомянул, что диалог может помочь уравновесить влияние России в Беларуси.

"Правительство не меняет никакие свои фундаментальные установки в плане БелАЭС. Несмотря на то, что у нас есть эта проблема, нам следует разговаривать и искать пути решений, как мы будем общаться с соседом", – сказал С. Сквернялис.

"Есть ли у нас интерес, чтобы это государство было демократическим государством, было ориентировано на западную демократию, или просто отдать и оставить его на произвол судьбы, чтобы восточный сосед сделал его союзным государством или филиалом?" – сказал премьер.

"Интерес России – приблизить к себе максимально, интегрировать, наш (интерес) – чтобы Беларусь как наш сосед была демократическим дружественным государством", – сказал С. Сквернялис.

Он заявил, что подписанные правительством консерватора Андрюса Кубилюса соглашения с Беларусью способствовали появлению БелАЭС, а нынешняя риторика предназначена мобилизовать электорат перед выборами сейма в следующем году.

"Если говорить о консерваторах, то ничего нового – приближаются выборы и извлекается карта запугивания русскими. Жаль, что обвинения в адрес министра иностранных дел заявляются совершенно необоснованно", – сказал премьер.

"Тот коллаборационизм правительства А. Кубилюса с Беларусью в области атомной станции дал результат, что эта станция стоит. Это выглядит неискренне, искусственно и предназначено только для выборов", – сказал С. Сквернялис.

Консерваторы выражают обеспокоенность тем, что диалог с Беларусью может означать непозволительные уступки в плане БелАЭС. Они утверждают, что правительство правых пыталось остановить строительство АЭС в Беларуси, развивая проект Висагинской АЭС.

Литовские должностные лица говорят, что БелАЭС вблизи границы с Литвой строится с нарушениями требований безопасности. Минск обвинения отклоняет.