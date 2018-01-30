"Мы никогда не признаем аннексию территорий Грузии. Мы всегда твердо поддерживали и намерены впредь поддерживать территориальную целостность Грузии", - сказал премьер-министр для пресс-релиза.

Премьер также посетил лагерь беженцев из Южной Осетии и встретился там с двумя семьями беженцев.

С. Сквернялис сообщил, что в ближайшие месяцы в этот лагерь поступит помощь из Литвы - Литва оборудует здесь солнечный коллектор, который позволит сократить затраты на электроэнергию и на подогрев воды.

Объявившие в девяностые года 20-ого века об отделении от Грузии Южную Осетию и Абхазию Москва признала независимыми государствами после войны 2008 года.

Россия постоянно держит тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.

С. Сквернялис во вторник также встретился с гражданской мониторинговой миссией Евросоюза, которая осуществляет наблюдение за тем, как выполняется соглашение о перемирии между Россией и Грузией, подписанное в 2008 году.