Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис удивлен позицией представителя страны в Еврокомиссии (ЕК) - еврокомиссара Витяниса Повиласа Андрюкайтиса по поводу строящейся в Беларуси АЭС (БелАЭС, в Островце). По его словам, еврокомиссар своими высказываниями отрицает интересы Литвы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Приходится удивляться, потому что позиция и правительства, и Сейма по этому вопросу вполне четкая", - сказал премьер во вторник Литовскому радио.

"Такие высказывания никак не являются защитой интересов Литвы в этом случае", - добавил глава правительства.

Он говорил о сентябрьском интервью В. П. Андрюкайтиса еженедельнику "Экспресс-неделя", в котором еврокомиссар сказал, что белорусы больше всех других обеспокоены безопасностью АЭС, потому что на своей шкуре испытали последствия Чернобыльской катастрофы. Ответственный за вопросы здравоохранения и безопасности продуктов питания еврокомиссар также сказал, что литовские должностные лица путают экономику с политикой, когда решают вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

С. Сквернялис подчеркнул, что Литва делает много, чтобы ее позиция по БелАЭС услышали как соседние страны, так и Брюссель.

В. П. Андрюкайтис является почетным председателем партнера по правящей коалиции - Литовской социал-демократической партии.

BNS
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