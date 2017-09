"Приходится удивляться, потому что позиция и правительства, и Сейма по этому вопросу вполне четкая", - сказал премьер во вторник Литовскому радио. "Такие высказывания никак не являются защитой интересов Литвы в этом случае", - добавил глава правительства. Он говорил о сентябрьском интервью В. П. Андрюкайтиса еженедельнику "Экспресс-неделя", в котором еврокомиссар сказал, что белорусы больше всех других обеспокоены безопасностью АЭС, потому что на своей шкуре испытали последствия Чернобыльской катастрофы. Ответственный за вопросы здравоохранения и безопасности продуктов питания еврокомиссар также сказал, что литовские должностные лица путают экономику с политикой, когда решают вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС. С. Сквернялис подчеркнул, что Литва делает много, чтобы ее позиция по БелАЭС услышали как соседние страны, так и Брюссель. В. П. Андрюкайтис является почетным председателем партнера по правящей коалиции - Литовской социал-демократической партии.

