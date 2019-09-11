Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

В транслировавшейся во вторник передаче портала DELFI "В центре внимания Delfi" С.Сквернялис сказал, что даже и нецензурная кричалка болельщиков Литовской сборной на ничего не решавшем матче FIBA с Доминиканской Республикой в понедельник "является двусмысленной", но эмоциональной.
"Даже та кричалка, которая прозвучала, она такая двусмысленная. Но выражена эмоция, на самом деле, что и было в заявлениях Адомайтиса. Один раз кто-то должен был это сказать, и это сделал наш смелый тренер", – сказал С.Сквернялис.
Премьер и сам не скупился на критику FIBA.
"Когда не судят основные судьи на мировом чемпионате, трудно ожидать качества. Осадок остался", – сказал премьер.
Литва после проигрыша в три очка Франции в минувшие выходные выпала из дальнейшей борьбы на Мировом чемпионате по баскетболу. FIBA признала, что штрафной бросок одного из лидеров сборной Йонаса Валанчюнаса в последние секунды, который мог сравнять результат, должен был быть засчитан и отстранила судей матча от дальнейшего судейства на чемпионате.
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