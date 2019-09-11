Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствует критику, которую высказал тренер Литовской сборной по баскетболу Дайнюс Адомайтис в адрес Международной федерации баскетбола FIBA, заявляя, что это было смелым решением.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Lukas Bartkus

В транслировавшейся во вторник передаче портала DELFI "В центре внимания Delfi" С.Сквернялис сказал, что даже и нецензурная кричалка болельщиков Литовской сборной на ничего не решавшем матче FIBA с Доминиканской Республикой в понедельник "является двусмысленной", но эмоциональной.

"Даже та кричалка, которая прозвучала, она такая двусмысленная. Но выражена эмоция, на самом деле, что и было в заявлениях Адомайтиса. Один раз кто-то должен был это сказать, и это сделал наш смелый тренер", – сказал С.Сквернялис.

Статьи по теме:
За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф  (7)
FIBA признала ошибку и отстранила судей, но Литва покидает ЧМ по баскетболу  (8)

Премьер и сам не скупился на критику FIBA.

"Когда не судят основные судьи на мировом чемпионате, трудно ожидать качества. Осадок остался", – сказал премьер.

Литва после проигрыша в три очка Франции в минувшие выходные выпала из дальнейшей борьбы на Мировом чемпионате по баскетболу. FIBA признала, что штрафной бросок одного из лидеров сборной Йонаса Валанчюнаса в последние секунды, который мог сравнять результат, должен был быть засчитан и отстранила судей матча от дальнейшего судейства на чемпионате.

Статьи по теме:

Адомайтис после последнего матча покинет пост главного тренера сборной Литвы (1)

Литовской сборной по баскетболу на чемпионате мира в...

FIBA отклонила протест сборной Литвы (53)

После встречи с командой из Франции, которой сборная...

ЧМ по баскетболу: сборная Литвы проиграла французам и не прошла в четвертьфинал (45)

Литовская сборная по баскетболу не прошла в...

Политика

В Сейме Литвы оценят решение по импорту электроэнергии с БелАЭС (3)

В среду Комиссия Сейма Литвы по энергетике и...

Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствует...

Приоритеты еврокомиссара от Литвы: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны политологи: влияние Синкявичюса будет ограниченным (4)

Предложенный в еврокомиссары по окружающей среде...

Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа , встретившийся во...

Карбаускис: распад фракции партии "Порядок и справедливость" в Cейме Литвы не навредит коалиции

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

TOP новостей

Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (10)

Система сбора депозита в Литве показывает отличные...

Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (28)

Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...

Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (5)

Для Криштиану Роналду и португальской сборной...

Американский суд принял благоприятное для Венцкене решение (1)

Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене услышала...

Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствует...