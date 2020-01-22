"Я выдвину кандидатуру Л. Савицкаса, поскольку считаю, что он является человеком и кандидатом на эту позицию, который наилучшим образом соответствует ожиданиям этого дня", – сказал в среду премьер журналистам.

В пятницу премьер обещает обсудить кандидатуру Л. Савицкаса с президентом Гитанасом Науседой.

По конституции, президент назначает и увольняет министров по предложению премьера.