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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что его советник Лукас Савицкас сейчас является лучшим кандидатом в министры экономики.
"Я выдвину кандидатуру Л. Савицкаса, поскольку считаю, что он является человеком и кандидатом на эту позицию, который наилучшим образом соответствует ожиданиям этого дня", – сказал в среду премьер журналистам.
В пятницу премьер обещает обсудить кандидатуру Л. Савицкаса с президентом Гитанасом Науседой.
По конституции, президент назначает и увольняет министров по предложению премьера.
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