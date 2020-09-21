"С 1 октября мы намерены не разрешать проведение таких массовых мероприятий, как праздники города или урожая, где особенно трудно обеспечить и контролировать соблюдение требований безопасности. Формально они вроде бы соблюдаются, но реально – нисколько", – написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава правительства Литвы.

Сегодня он обсуждал возможные меры в связи с ростом случаев заражений COVID-19 в правительственном комитете.

"Сегодня на заседании Комитета по контролю над COVID-19 мы еще раз услышали от профессоров медицины: важнейшим оружием против вируса является наше собственное ответственное поведение. Поэтому я еще раз прошу всех: дистанция, гигиена рук, средства защиты лица – и правильное их ношение! Конечно, избегайте контактов, которые не являются необходимыми", – написал С. Сквернялис.

Он утверждает, что в комитете также было решено усилить безопасность больниц, тестировать медиков "столько, сколько потребуется".

"Мы обеспечим, чтобы все больницы соблюдали необходимые правила. Мы можем порадоваться тому, что на сегодняшний день более серьезные ограничения не требуются: несмотря на то, что число заражений растет, не много госпитализированных. Такую позицию одобрили и медики", – сказал премьер.

По словам С.Сквернялиса очаг коронавируса в Радвилишкис является поучительной историей о том, что "все начинается с неосторожного поведения".

"Достаточно малого: кто-то высунул нос через маску, кто-то не помыл руки – и появилась проблема", – сказал премьер.

Он напомнил, что Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для многих секторов, поэтому руководителей учреждений и предприятий призывают еще раз детально их перечитать и начать применять, особенно те, что касаются удаленной и посменной работы.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки – 99. Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев.

За воскресенье в Литве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3814, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1511 человек, 2199 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 17 зараженных.