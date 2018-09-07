"Хочется, чтобы досудебным расследованием, которое проводит прокуратура, были использованы все возможности (...), были использованы все доказательные средства здесь, внутри страны", - сказал премьер журналистам в четверг в правительстве.
По словам С. Сквернялиса, правоохрана не может ограничиться только формальными просьбами о правовой помощи.
Как отметил премьер, государству нужны ответы, согласовывали ли ответственные должностные лица решения с руководством государства и куда пошли вероятно полученные средства.
"После принятия окончательного решения появятся вопросы, не только связанные с репутацией государства, но есть и такие более прагматичные вопросы: что по поводу должностных лиц, которые должны были предоставлять информацию, владеть ею, знать и согласовывать эту информацию с руководством государства - на этот вопрос должен быть дан ответ. И также нужен будет ответ (...) если это финансировалось наличными деньгами: где эти средства, кому они достались, как были использованы?" - сказал С. Сквернялис.
Правительство Литвы несколько дней назад подало жалобу в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о том, что в действовавшей более десяти лет назад в Литве секретной американской тюрьме незаконно содержался родившийся в Саудовской Аравии палестинец.
ЕСПЧ в конце мая объявил, что в 2005–2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, и обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).
Сначала Минюст объявил, что не станет обжаловать это решение, потому что не видит правовых возможностей его изменить, но потом правительство изменило позицию и решило подать жалобу.
Представители правительства Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.
Однако правозащитники говорят, что в Литве действовала тюрьма, которая в обнародованном Сенатом США отчете названа "фиолетовым" центром.
В документе говорится, что ЦРУ предложило неназванную сумму в миллионах долларов, чтобы "продемонстрировать благодарность" за поддержку программы, а неназванному должностному лицу Литвы, по всей видимости, было не все известно о реальном предназначении объекта.
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