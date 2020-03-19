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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в среду на совещании правительства критически отозвался о предприятиях, которые с объявлением карантина остановили расчеты с поставщиками и предупредил, что такие предприятия не могут рассчитывать на государственную помощь.
Премьер предупредил тех, кто не выполняет обязательства: пакет помощи - для социльно ответственного бизнеса
© DELFI / Domantas Pipas

"Сплочение и уважение к своим партнерам в секторах бизнеса – это особенно важно для преемственности деятельности государства. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация использовалась в других целях. Государство предлагает меры по отсрочке налогов, однако пакет помощи точно не будет применяться к тем, кто пытается сегодняшнюю ситуацию использовать неподходящим образом. Мы говорим о помощи социально ответственному бизнесу", - сказал он.

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В СМИ появились сообщения о планах торговой сети Senukai и сети пиццерий Čili остановить переводы средств поставщиками.

Тем временем в плане правительства на сумму в 2,5 млрд. евро предусматривается обеспечение необходимых ресурсов для эффективного функционирования систем здравоохранения и защиты общества, помощь в сохранении рабочих мест и доходов, помощь бизнесу в сохранении ликвидности и стимулирование экономики.

Сквернялис подчеркнул, что предприятия должны соблюдать принципы социальной ответственности как перед работниками, так и перед партнерами по бизнесу. В свою очередь ВРИО министра экономики и инноваций министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что невыполнение обязательств может быть незаконным.

"Ни объявление экстремальной ситуации, ни объявление карантина автоматически не освобождает экономические субъекты от выполнения обязательств. У нас есть примеры, которые противоречат солидарности. Есть также сомнения в том, что решения о приостановке расчетов с поставщиками не обоснованы юридически", - сказал он на совещании правительства.

Вайчюнас отметил, что расчет по платежам до объявления карантина должен был выполняться.

"А после объявления карантина нужно договариваться с поставщиками об отсрочке платежей, более гибком графике и других вещах", - прибавил он.

Как известно, в Литве в понедельник введен карантин. До 31 марта в страну запрещен въезд большинству иностранцев, закрыта большая часть магазинов, кафе. Однако запреты не распространяются на движение товаров.

ru.DELFI.lt
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