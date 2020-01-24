"Президентское ведомство сейчас рассматривает этого кандидата", – сказал представитель президента Антанас Бубнялис.

По его словам, до этого времени кандидатура Л. Савицкаса подробно не обсуждалась.

Премьер сказал, что кандидат в министры – "подходящий человек, обладающий всей необходимой для этой позиции компетентностью и качествами".

"Я не сомневаюсь, что результаты работы такого министра ощутят и положительно оценят жители Литвы. Никакая другая кандидатура на эту должность не рассматривается. Надеюсь, что эта кандидатура будет одобрена", – приведены в пресс-релизе слова премьера.

Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись после обучения за границей в Литву, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

По словам представителя президента А. Бубнялиса, премьер также обсудил с президентом кандидатуры на должность главы Службы конкурсных закупок (СКЗ), однако представлений не было.

У СКЗ постоянного руководителя нет с октября, когда с этой должности ушли Диана Вилите.

Министра экономики и главу СКЗ назначает президент по представлению премьер-министра. Кандидатуры на эти должности еще официально не представлены.

Встреча премьера и президента состоялась на фоне разногласий относительно министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича.

Президент после решения Главной комиссии по служебной этике на этой неделе еще раз призвал премьера отправить в отставку министра Я. Наркевича, но С. Сквернялис отказался это сделать.

Было установлено, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда дважды пообедал за счет Литовской дирекции автодорог и Клайпедского порта.