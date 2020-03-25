Премьер: правительство Литвы приняло решение, позволяющее регулировать цены

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Правительство Литвы в среду приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщил премьер Саулюс Сквернялис.
"Было принято решение и появится возможность регулировать цены в условиях экстремальной ситуации", – сказал С. Сквернялис после заседания правительства журналистам.
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