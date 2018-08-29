"Нам следует быть последовательными и до конца стоять на той позиции, которая была сформулирована (...). Мы обратимся в Большую коллегию (ЕСПЧ - ред.)", - сказал премьер журналистам.
На прошлой неделе Министерство юстиции сообщило, что Литва не станет обжаловать решение, так как нет правовых возможностей его изменить.
Однако С. Сквернялис после заседания правительства в среду сказал, что принята другая и окончательная позиция.
"Мы еще используем возможность подвергнуть сомнению те обвинения, которые предъявлены Литве", - сказал премьер-министр.
По его словам, проводимое в Литве досудебное расследование не подтверждает те обстоятельства, которые установил страсбургский суд.
На составление жалобы у правительства Литвы есть два дня - срок истекает 31 августа.
ЕСПЧ 31 мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.
Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тысяч евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).
47-летний Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября. Сообщается, что сейчас он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.
Представители правительства Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.
Минюст на прошлой неделе в официальном пресс-релизе указал, что Литва не станет обращаться в Большую коллегию ЕСПЧ, так как нет правовых предпосылок ожидать другого решения.
Тогда сообщалось, что после вступления решения суда в силу 31 августа институции Литвы в установленные сроки примут необходимые меры, чтобы решение ЕСПЧ было должным образом проведено в жизнь, включая выплату присужденной заявителю денежной компенсации.
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