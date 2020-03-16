Чтобы замедлить распространение коронавируса, Литва и Польши возобновили контроль на границах и запретили въезд иностранцам, однако грузы через границу пропускаются.

Сейчас действует единственный погранпереход Калвария-Будзиск. В воскресенье вечером очередь к нему растянулась более чем на 20 км, в понедельник утром она была примерно 12 км.

С. Сквернялис призвал перевозчиков заранее заполнять анкеты, чтобы сократить оформление. Он сказал, что если это не решит проблему, то может быть открыт новый пункт, а перевозчиков можно было бы распределять по характеру перевозимых грузов.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене прогнозировала, что переговоры с польской стороной могут быть непростыми, так как Варшава тоже объявила карантин.

"Будем видеть, если эти очереди, потоки будет трудно регулировать, то это объект переговоров. Но нужно понимать, что каждое государство устанавливает свои условия карантина с учётом своих потребностей. Польша, как известно, является транзитным государством, так что появится много желающих ехать через неё или открыть больше пунктов. Поэтому сложно прогнозировать, какими будут решения правительства Польши", – сказала журналистам Р. Тамашунене.