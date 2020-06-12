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Правительство Польши твердо поддерживает позицию Литвы по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), однако одновременно стремится установить более тесные экономические и политические отношения с Беларусью, заявил в пятницу польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши: поддерживаем Литву по БелАЭС, но хотим более тесных отношений с Минском
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы не только понимаем страх Литвы, ситуацию с Белорусской АЭС, но также на всех европейских форумах всеми силами поддерживаем позицию Литвы", – сказал М. Моравецкий после встречи с премьер-министром Литвы на пограничном пункте в Кальварии.

"Одновременно мы вынуждены подчеркнуть, что как Литва, так и Польша выступают за более тесное сотрудничество с Беларусью в сфере экономики и за политические связи", – сказал польский премьер.

Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной. Станция может быть запущена еще в этом году.

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