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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
"Визит отменен из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.
После того, как Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.
У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).
Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.
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