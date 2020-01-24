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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
Mateuszas Morawieckis
Mateuszas Morawieckis
© Reuters / Scanpix

"Визит отменен из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.

После того, как Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.

У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).

Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.

ru.DELFI.lt

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