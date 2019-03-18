"Расцениваю как участие президента в предвыборной кампании и еще в тот день, когда запрещено агитировать. Больше никаких оценок не будет", - сказал премьер журналистам в Вильнюсе.
Так С. Сквернялис отреагировал на заявление президента о том, что его предложение Беларуси строить вместо Белорусской АЭС в Островце электростанцию на газе является антиконституционным, а некоторые внешнеполитические решения позорят Литву на международном уровне.
Глава государства в воскресенье, когда проходил второй тур выборов мэров, подвергла критике визит премьера в Израиль и его заявление о Латвии.
Полтора месяца назад палестинцы вручили Литве ноту из-за посещения премьером Восточного Иерусалима с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию.
Несколько дней назад новостной портал lrt.lt процитировал высказывание С. Сквярнялиса, сделанное им в Лаздияй - о том, что "латыши нам не братья, а конкуренты во многих областях".
Эта цитата промелькнула и в латвийских СМИ.
В субботу после критики со стороны команды премьера портал уточнил цитату С. Сквярнялиса: "Латыши, эстонцы, кажется, должны бы во всем быть нашими братьями, но это не так. Если говорить о той же Латвии, то это один из самых больших наших конкурентов в экономическом измерении".
На вопрос об отношениях Литвы с Латвией премьер в понедельник ответил: "Я сделал комментарии, читайте, что я сказал. Только я просил бы точно меня цитировать".
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