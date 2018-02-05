"Я полагаю, что возможно президентское ведомство, видя реализуемые сейчас реформы правительства в тех сферах, которые вообще ряд даже не затрагивались, пытается включиться и таким образом компенсировать свое возможное бездействие", - сказал премьер журналистам в понедельник.
Так он реагировал на опубликованное в пятницу заявление пресс-секретаря президента Дайвы Ульбинайте, в котором говорилось, что "все более явной становится нехватка способностей правительства и отдельных министерств в реализации важных законов".
Согласно этому сообщению, нехватка опыта и навыков правительства, неспособность своевременно и качественно реализовать законы становятся опасными, тормозят прогресс государства, не обеспечивают безопасность людей, дискредитируют перемены, обещанные правящими.
"В правительственной программе эти меры есть, они должны были быть предприняты значительно раньше, мы рады, что президентское ведомство активно включилось в этот процесс, и мы приветствуем сотрудничество", - добавил премьер.
Перепалка премьера с администрацией президента произошла в связи с реализацией реформы прав ребенка.
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