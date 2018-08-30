"В настоящее время я против (всеобщего воинского призыва - ред.) и против по очень простой причине: я доверяю вполне четко и аргументированно изложенным фактам и логике наших профессионалов. Сегодня наша литовская армия нуждается в главной финансовой инъекции - в ее модернизацию", - сказал глава правительства в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг.
Лидеры партий сейчас согласуют договор, предусматривающий, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2022 году будет принято решение о переходе на всеобщий воинский призыв.
По словам С. Сквернялиса, на состоявшемся на этой неделе совещании с лидерами партий было "грустно и тяжело слушать главнокомандующего армией", напомнившего, что армия долгое время обеспечивалась едва ли не по принципу благотворительности - государства НАТО модернизировали свои вооружения, а старые вооружения доставались Литве.
Премьер говорит, что главная задача - модернизировать армию, приобрести вооружения и укомплектовать воинские подразделения профессиональными военными и призывниками.
"Главные финансовые вливания сейчас нужны здесь. Обязательный призыв дорогостоящий, то есть дополнительно (понадобится – BNS) еще более 120 млн евро, если говорить о мужчинах, если говорить о юношах и девушках, то цена возрастает вдвое, это связано с подготовкой специальной инфраструктуры", - сказал С. Сквернялис.
Сейчас в Литве на обязательную военную службу в год призывается около 3,5 тыс. юношей.
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