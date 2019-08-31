Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что парламентское расследование взаимоотношений члена парламента Литвы Ирины Розовой с представителями российского посольства в Литве должно выявить текущую ситуацию, но было бы плохо, если оно станет орудием внутриполитической борьбы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.

Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.

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Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах депутата Розовой с российскими дипломатами по вопросу финансовой поддержки.

Сквернялис сказал, что ДГБ получил информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.

По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть публичными.

"Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал Сквернялис.

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