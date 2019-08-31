"Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.
Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.
Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах депутата Розовой с российскими дипломатами по вопросу финансовой поддержки.
Сквернялис сказал, что ДГБ получил информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.
По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть публичными.
"Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал Сквернялис.
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