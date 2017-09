Говоря о занимаемых представителями Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) министерских постах, должностях председателей парламентских комитетов, он подчеркивает, что "незаменимых нет". "Решения отдельных людей одной партии никак не разбалансируют государство (...). Давайте не будем дискутировать. Если решения о выходе (из коалиции) будут категорически безусловными, то мы, разговаривая, возможно, с другими политическими силами, точно сможем сказать, что кто-то должен остаться, и мы будем просить остаться. Незаменимых нет, есть только незамененные", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве в среду. Он говорит, что уже готов план, как поступать в случае, если социал-демократы окончательно определятся выйти из правящей коалиции, о переговоры о сформировании новой коалиции будут вестись со всеми политическими партиями. "Я точно могу сказать, что в Литве будет работать правительство Литовской республики, в сейме будет большинство и план есть. Все это намечено, каким образом это закрепляется или обнародуется - соглашениями. Коалиция будет", - подчеркнул глава правительства. С. Сквернялис говорит, что три делегированных социал-демократами министра автоматически отозваны не будут, они должны будут сделать выбор сами. Лидер социал-демократов: у министров и глав комитетов неделя, чтобы определиться Если совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) утвердит выраженное большинством отделений партии желание покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, аграриями), то у министров и глав комитетов Сейма, выдвинутых социал-демократами, будет неделя, чтобы определиться с постами, заявил председатель ЛСДП Гинтаутас Палуцкас. Gintautas Paluckas DELFI / Karolina Pansevič Он отмечает, что если политики решат воспротивиться воле совета ЛСДП, то их членство в партии может быть остановлено, либо они могут быть исключены из партии. "Если будет принято решение об уходе, то будут сделаны следующие шаги: дано время определиться членам нашей партии, которые занимают политические посты, как в правительстве, так и в комитетах сейма, по поводу того, как они хотят поступить, если будет принято такое решение. После этого, кончено, последует и период технических консультаций, с уже бывшими партнерами по коалиции, то есть, что изменится, если кто-то уходит или остается, если им нужны компетентные специалисты -легионеры, хотя бы на некоторое время", - сказал Г. Палуцкас. Он заверил, что социал-демократы "не стремятся к хаосу", поэтому даже и после принятия решения отдельными министрами и главами комитетов будет дано время для переходного периода. Г. Палуцкас сказал, что до решения совета не будет комментировать выраженную ранее министрами-социал-демократами позицию о дальнейшем пребывании в коалиции. Сорок три из шестидесяти отделений Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) предлагают покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, аграриями). Между тем, большинство - 13 из 19 членов социал-демократической фракции в Сейме не хотят покидать коалицию. За сохранение коалиции выступают и делегированные СЛДП министры: глава МИД Линас Линкявичюс и министр экономики Миндаугас Синкявичюс. Возможность сохранения поста за тремя министрами-социал-демократами не исключает и премьер Саулюс Сквернялис. ЛСДП делегировала в правительство во главе с Саулюсом Сквярнялисом трех министров - юстиции, экономики и иностранных дел. Министр юстиции Милда Вайнюте не является членом партии, между тем, министр экономики Миндаугас Синкявичюс и глава МИД Линас Линкявичюс являются партийными. Невзирая на расхождения во мнениях, Г. Палуцкас не усматривает угрозы раскола партии. Он отметил, что даже после выхода из коалиции, социал-демократы не исключают возможность работы в качестве конструктивной оппозиции и могут закрепить поддержку отдельных вопросов в письменной форме. Окончательное решение о пребывании в коалиции примет совет партии, заседание которого планируется 23 сентября. До заседания совета Г. Палуцкас не намерен встречаться с лидерами "аграриев", чтобы не повышать напряжение. 43 из 60-ти отделений ЛСДП изъявили желание выйти из правящей коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых, окончательное решение в субботу примет совет партии.

